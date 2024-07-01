Чемпион UFC прокомментировал матч между Испанией и Грузией на Евро-24

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия прокомментировал футбольный матч между сборными Испании и Грузии на чемпионате Европы – 2024.

«О вчерашнем матче. Я очень горжусь невероятным выступлением грузинской команды на чемпионате Европы. Они вошли в историю. С другой стороны, Испанию невозможно остановить. То, что они делают на поле, — это не просто футбол, это чистое волшебство», — написал Топурия в своих социальных сетях.

Напомним, игра завершилась со счётом 4:1 в пользу Испании. Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Германией. Сборная Грузии покинула турнир.

Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся в Анахайме 18 февраля. Тогда он победил нокаутом действующего на тот момент чемпиона в категории до 66 кг Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым. Его рекорд составляет 15-0.