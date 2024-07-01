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Вратарь «Ростова» Ханкич — о Валерии Карпине: я горжусь тем, что у меня такой тренер

Вратарь «Ростова» Ханкич — о Валерии Карпине: я горжусь тем, что у меня такой тренер
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Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич высказался о главном тренере клуба Валерии Карпине.

«Я знал, что Карпин считается легендой в Испании, что у него за плечами под 400 матчей в Ла Лиге. Видел некоторые нарезки в YouTube. Первые впечатления – он настоящий джентльмен, он здесь большой босс, все здесь его безмерно уважают. Я честно горжусь тем, что у меня такой тренер. Шутки? Пока он надо мной не шутил, во время предсезонки очень жесткие тренировки, сейчас не до смеха», — приводит слова Ханкича «РБ Спорт».

«Ростов» объявил о переходе Ханкича 25 июня. Последним клубом голкипера был болгарский «Ботев». 30-летний игрок провёл за болгарский клуб 25 матчей во всех соревнованиях в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За эту команду голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи. Ранее футболист выступал за румынский «Ботошани», чешскую «Младу Болеслав», а также за ряд австрийских клубов.

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