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Вратарь «Ростова» Ханкич: готов на всё ради «Ростова», даже быть вторым номером

Вратарь «Ростова» Ханкич: готов на всё ради «Ростова», даже быть вторым номером
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Новый голкипер футбольного клуба «Ростов» Хидает Ханкич высказался о конкуренции с другими вратарями ростовской команды.

«Мы оба (с Рустамом Ятимовым) примерно в одинаковой ситуации. Сейчас идут товарищеские матчи, тренировки, после которых тренеры примут решение. Для меня самое важное – чтобы между всеми нами была связь, чтобы нам комфортно работалось вместе, и чтобы мы делали общее дело. Это называется профессиональный подход. И в «Ростове» отличный климат внутри команды. Готов ли быть вторым номером? Я готов отдать всё ради «Ростова», — приводит слова Ханкича «РБ Спорт».

«Ростов» объявил о переходе Ханкича 25 июня. Последним клубом голкипера был болгарский «Ботев». 30-летний игрок провёл за болгарский клуб 25 матчей во всех соревнованиях в сезоне-2023/2024 и пропустил 21 гол. За эту команду голкипер выступал с июля 2021 года и с того момента сыграл суммарно 62 встречи. Ранее футболист выступал за румынский «Ботошани», чешскую «Младу Болеслав», а также за ряд австрийских клубов.

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