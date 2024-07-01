Де Брёйне назвал журналиста «глупым» после вопроса про «золотое» поколение сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне ушёл с пресс-конференции после ответа на вопрос о том, почему «золотое» поколение национальной команды не выиграло ни одного трофея, и назвал журналиста «глупым» после поражения в матче с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Неужели вы думаете, что у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое» поколение?» — приводит слова Де Брёйне интернет-издание Marca.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения.