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Де Брёйне назвал журналиста «глупым» после вопроса про «золотое» поколение сборной Бельгии

Де Брёйне назвал журналиста «глупым» после вопроса про «золотое» поколение сборной Бельгии
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Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне ушёл с пресс-конференции после ответа на вопрос о том, почему «золотое» поколение национальной команды не выиграло ни одного трофея, и назвал журналиста «глупым» после поражения в матче с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Неужели вы думаете, что у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое» поколение?» — приводит слова Де Брёйне интернет-издание Marca.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары Португалия — Словения.

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