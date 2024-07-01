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Тренер сборной Нидерландов Куман: мы очень серьёзно подготовились к Румынии

Тренер сборной Нидерландов Куман: мы очень серьёзно подготовились к Румынии
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией. Команды встретятся во вторник, 2 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы — гордый народ. Нам нравится играть в хороший футбол и побеждать. Знаем, что это не всегда работает, но мы очень серьёзно относимся к Румынии. Мы знаем, чего ждать. Знаем, что нам надо прибавлять по сравнению с прошлым матчем, и хотим прибавить. Прошлый матч разочаровал. Особенно первый тайм. Мы играли недостаточно агрессивно. Мы сфокусировали своё внимание на этом, и игроки хорошо поработали на тренировках. Следующий шаг — показать это в завтрашнем матче.
Прошлый матч разочаровал. Особенно первый тайм. Мы играли недостаточно агрессивно. Мы сфокусировали своё внимание на этом, и игроки хорошо поработали на тренировках. Следующий шаг — показать это в завтрашнем матче. Неважно, кто фаворит. Это всё лирика. Мы воспринимаем Румынию очень серьёзно и знаем, что должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче. Всегда надо начинать с себя», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Румынии по дополнительным показателям стала победителем группы E с участием национальных команд Бельгии, Словакии и Украины, в которой все участники набрали по четыре очка. Сборная Нидерландов также с четырьмя очками стала третьей в группе D, пропустив вперёд Австрию и Францию и опередив Польшу.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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