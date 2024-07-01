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Агент Сафонов высказался по скандальной ситуации с Мирлиндом Даку

Агент Сафонов высказался по скандальной ситуации с Мирлиндом Даку
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Известный российский агент Алексей Сафонов отреагировал на скандал, разразившийся на чемпионате Европы с нападающим «Рубина» и сборной Албании Мирлиндом Даку.

«Мне кажется, что всё произошло чисто на эмоциях. Я не думаю, что он со зла это кричал. Футболисты – это вообще не те люди, которые будут лезть в политику, делать какие-то серьёзные заявления и так далее. Тем более «Рубин» – многонациональная команда, много человек родом с Балканского полуострова, там точно нельзя допускать такие конфликты. Уверен, Даку осознал свою ошибку и искренне извинился», – приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Напомним, в матче сборных Хорватии и Албании в рамках группы B Даку вышел на замену во втором тайме. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После игры футболист «Рубина» взял микрофон, подойдя к трибуне албанских болельщиков, и начал скандировать оскорбительные кричалки в адрес македонцев, трибуна подхватила скандирования игрока. Комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике и дисциплине дисквалифицировала Даку на два матча.

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