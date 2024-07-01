Тренер сборной Турции Монтелла высказался о матче с Австрией на Евро

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о предстоящем матче с Австрией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Мы не должны позволять эмоциям взять над нами верх; мы не можем думать о реванше (за поражение в товарищеском матче в марте со счётом 6:1. — Прим. «Чемпионата»). Мы знаем, на что способна Австрия, но мы также знаем, на что способны мы сами. Я ожидаю, что на трибунах будет полно красно-белых флагов. До сих пор наши болельщики поддерживали нас очень хорошо. Это даст нам преимущество», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Матч со сборной Австрии состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.