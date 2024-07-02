Роналду нанёс в основное время матча 1/8 финала Евро-2024 больше ударов, чем вся Словения

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после основного времени матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией нанёс в сторону ворот соперника шесть ударов. Это больше, чем количество ударов всей сборной Словении в сторону ворот Португалии (5). Встреча между сборными продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0).

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.