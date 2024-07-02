ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Криштиану Роналду расплакался после нереализованного пенальти в ворота Словении

Фото: Криштиану Роналду расплакался после нереализованного пенальти в ворота Словении
Аудио-версия:
Комментарии

На 105-й минуте встречи 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Лидер португальской команды не смог сдержать слёзы после упущенного момента открыть счёт в матче, который перешёл во второй экстра-тайм.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Встреча между сборными продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0).

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Роналду исправился за ошибку и слёзы! Португалию ждёт четвертьфинал с Францией
Роналду исправился за ошибку и слёзы! Португалию ждёт четвертьфинал с Францией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android