Фото: Криштиану Роналду расплакался после нереализованного пенальти в ворота Словении

На 105-й минуте встречи 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Лидер португальской команды не смог сдержать слёзы после упущенного момента открыть счёт в матче, который перешёл во второй экстра-тайм.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Встреча между сборными продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении проходит на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0).

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.