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Александр Медведев: «Зенит» уже создал себе имя в России и за её пределами

Александр Медведев: «Зенит» уже создал себе имя в России и за её пределами
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о проведении в Санкт-Петербурге международного товарищеского турнира.

«Можно сказать, что «Зенит» уже создал себе определённое имя в России и за её пределами, в третий раз подряд став организатором международного товарищеского турнира, на который пригласил «Сочи», «Црвену Звезду» из Сербии и «Атлетико Тальерес» из Аргентины. Летний кубок для команд — это возможность не только провести качественную предсезонную подготовку, но и укрепить свои связи на международной арене», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, также в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.

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