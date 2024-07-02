Александр Медведев: «Зенит» уже создал себе имя в России и за её пределами

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о проведении в Санкт-Петербурге международного товарищеского турнира.

«Можно сказать, что «Зенит» уже создал себе определённое имя в России и за её пределами, в третий раз подряд став организатором международного товарищеского турнира, на который пригласил «Сочи», «Црвену Звезду» из Сербии и «Атлетико Тальерес» из Аргентины. Летний кубок для команд — это возможность не только провести качественную предсезонную подготовку, но и укрепить свои связи на международной арене», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, также в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.