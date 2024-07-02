У Роналду больше всех ударов на Евро-2024 и ни одного гола

В эти минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия) проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

На 105-й минуте матча нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. У Роналду к этой минуте уже 19 ударов на Евро-2024 (больше всех на турнире) и 0 голов.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.