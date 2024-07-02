Роналду не реализовал пенальти в ворота Облака. У игрока три хет-трика в матчах с ним

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в карьере не забил пенальти в ворота голкипера национальной команды Словении Яна Облака в очном матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

Словенец играет в мадридском «Атлетико» с 2014 года, португалец выступал за «Реал» с 2012 по 2018 год. Облак является «любимым» соперником Роналду: самое большое количество хет-триков (3) он забил именно в его ворота.

Напомним, на 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, так как голкипер словенцев Ян Облак отразил его удар впервые в своей карьере.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.