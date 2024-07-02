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Матч Португалия — Словения стал первым на Евро-2024, в котором будет серия пенальти

Матч Португалия — Словения стал первым на Евро-2024, в котором будет серия пенальти
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Матч между сборными Португалии и Словении в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии стал первым на турнире, в котором результат выяснится в серии пенальти.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. На 110-й минуте главный тренер сборной Словении Матьяж Кек получил красную карточку и покинул бровку своей команды.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Сборная Словении, имея в своём активе три очка, стала третьей в группе C, где её соперниками были Англия, Дания и Сербия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2204
Турнирная таблица Евро-2024
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