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Португалия — Словения: результат матча 1 июля 2024, счёт 0:0 (3:0), 1/8 финала Евро-2024

Сборная Португалии обыграла Словению в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро-2024
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Закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу в матче.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с Францией. Словенцы вылетели из турнира.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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