Сборная Португалии обыграла Словению в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу в матче.

Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с Францией. Словенцы вылетели из турнира.