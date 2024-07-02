Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 1 июля, турнирная таблица

В понедельник, 1 июля, в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 состоялись два матча, в которых сборная Франции встретилась с Бельгией, а национальная команда Португалии сыграла со Словенией.

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2024, 1 июля:

Франция — Бельгия — 1:0;

Португалия — Словения — 0:0 (3:0 пен.).

Таким образом, в четвертьфинал турнира вышли французы и португальцы, а бельгийцы и словенцы покинули турнир. На стадии 1/4 финала чемпионата Европы в Германии Франция встретится с Португалией в очном матче.

Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».