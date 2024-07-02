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Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 1 июля, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 1/8 финала 1 июля, турнирная таблица
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В понедельник, 1 июля, в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 состоялись два матча, в которых сборная Франции встретилась с Бельгией, а национальная команда Португалии сыграла со Словенией.

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2024, 1 июля:

  • Франция — Бельгия — 1:0;
  • Португалия — Словения — 0:0 (3:0 пен.).
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Таким образом, в четвертьфинал турнира вышли французы и португальцы, а бельгийцы и словенцы покинули турнир. На стадии 1/4 финала чемпионата Европы в Германии Франция встретится с Португалией в очном матче.

Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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