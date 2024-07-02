Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду сыграют друг против друга в четвертьфинале Евро-2024

Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 (3:0) и вышла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с Францией. Таким образом, команда Криштиану Роналду встретится со сборной, в которой играет Килиан Мбаппе. Матч состоится 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия). Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Национальная команда Франции начала выступления на турнире, набрав пять очков и заняв второе место в группе D.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.