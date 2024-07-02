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Португалия в пятый раз вышла в четвертьфинал Евро в XXI веке

Португалия в пятый раз вышла в четвертьфинал Евро в XXI веке
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Сборная Португалии в пятый раз пробилась в четвертьфинал Евро в XXI веке. До этого она выходила в 1/4 финала на ЧЕ в этом веке в 2004, 2008, 2012, 2016 годах.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Напомним, 2 июля закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Португалии и Словении. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал 1 июля в 22:00 мск. Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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