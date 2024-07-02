Вратарь сборной Португалии Кошта признан лучшим игроком матча со Словенией на Евро-2024

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу в матче. Главным героем встречи стал вратарь португальцев Диогу Кошта. Он отбил все три удара словенцев в серии пенальти.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с Францией. Словенцы вылетели из турнира.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.