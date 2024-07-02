Роналду прокомментировал выход Португалии в 1/4 финала Евро и свой незабитый пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении (0:0, 3:0 – в серии пенальти).

«Конечно, было непросто, что тут говорить. Матч так затянулся, но нужно использовать свои моменты – тогда не дойдёт до лотереи. Тут и я подкачал – не забил, но Облак – один из сильнейших вратарей мира. Он выручал и в других моментах. Мне удалось исправиться, а команда работала, терпела все 120 минут и не растерялась. Большое спасибо Словении – сильная, организованная сборная, но главный герой – наш вратарь», — передаёт слова Роналду корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»