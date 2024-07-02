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Боливия — Панама. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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США — Уругвай: во сколько начало матча Копы-2024, где смотреть прямую трансляцию

США — Уругвай: во сколько начало матча Копы-2024, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 2 июля сборная США встретится с национальной командой Уругвая в 3-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча пройдёт в Канзас-Сити (США) на стадионе «Эрроухед»), начало матча – в 4:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 3-й тур
02 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
США
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

На данный момент сборная США занимает второе место в группе, записав в свой актив три очка. Команда обыграла Боливию со счётом 2:0 и уступила Панаме со счётом 1:2.

Уругвай возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Команда обыграла Панаму со счётом 3:1 и разгромила Боливию со счётом 5:0.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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