Криштиану Роналду: это мой последний чемпионат Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что это его последний чемпионат Европы в карьере.

«Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла в серии пенальти национальную команду Словении. По ходу матча Роналду не реализовал пенальти, однако в серии послематчевых пенальти ему удалось забить Яну Облаку.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: