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Криштиану Роналду: это мой последний чемпионат Европы

Криштиану Роналду: это мой последний чемпионат Европы
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что это его последний чемпионат Европы в карьере.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла в серии пенальти национальную команду Словении. По ходу матча Роналду не реализовал пенальти, однако в серии послематчевых пенальти ему удалось забить Яну Облаку.

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