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Радимов раскритиковал Тедеско после вылета сборной Бельгии с Евро-2024

Радимов раскритиковал Тедеско после вылета сборной Бельгии с Евро-2024
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что Доменико Тедеско должен покинуть пост главного тренера сборной Бельгии после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Франции (0:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Эпоха бельгийцев закончилась. Думаю, что Де Брёйне может завершить карьеру в национальной команде. Нужно ждать новое поколение, которое, как мы видим, не настолько талантливое, как предыдущее. Лукаку на этой ноте тоже должен уйти.

Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с национальной командой Португалии.

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