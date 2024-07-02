Чанов отреагировал на возможный переход Миранчука в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника Антона Миранчука.

«Миранчук много сделал для «Локомотива». Он бы пригодился в РПЛ с его опытом, а силы у него ещё есть. Что касается возможного перехода в ЦСКА, то надо отталкиваться от тренера. Николич уже работал в Миранчуком, знает его сильные и слабые стороны. Отсюда и ноги растут. Такой вариант видится реальным», — приводит слова Чанова Legalbet.

1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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