Кошта рассказал, как ему удалось отразить все удары в серии пенальти со Словенией на Евро

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта высказался о трёх отражённых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Словении (0:0, 3:0 – в серии пенальти).

«Мы все чувствовали, что нам нужно продолжать верить. Мы верили до самого конца, и мы все очень счастливы. Это, наверное, лучшая игра в моей жизни. Я сосредоточился на том, что должен был сделать. Я следовал своей интуиции. Конечно, мы проанализировали пенальтистов, но игроки меняются, и они меняют свои удары. Я очень счастлив и очень рад, что помог команде», — приводит слова Кошты официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

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