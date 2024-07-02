ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кошта рассказал, как ему удалось отразить все удары в серии пенальти со Словенией на Евро

Кошта рассказал, как ему удалось отразить все удары в серии пенальти со Словенией на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта высказался о трёх отражённых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Словении (0:0, 3:0 – в серии пенальти).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Мы все чувствовали, что нам нужно продолжать верить. Мы верили до самого конца, и мы все очень счастливы. Это, наверное, лучшая игра в моей жизни. Я сосредоточился на том, что должен был сделать. Я следовал своей интуиции. Конечно, мы проанализировали пенальтистов, но игроки меняются, и они меняют свои удары. Я очень счастлив и очень рад, что помог команде», — приводит слова Кошты официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

Материалы по теме
Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь
Рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! От краха Португалию спас вратарь

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android