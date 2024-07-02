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Погба оценил свои шансы вернуться в большой футбол

Погба оценил свои шансы вернуться в большой футбол
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба ответил на вопрос о своём будущем.

«Я никогда не говорил, что закончил с футболом. Не хочу прекращать играть. Я стал жертвой несправедливости, но у меня ещё есть шанс вернуться. Я продолжаю тренироваться, всё ещё чувствую себя футболистом. У меня по-прежнему контракт с «Ювентусом». Я ещё не общался с директором и тренером – думаю, они ждут моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм», – приводит слова Погба Sky Spot Italia.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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