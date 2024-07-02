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Тренер сборной Португалии поддержал Роналду после матча со Словенией на Евро-2024

Тренер сборной Португалии поддержал Роналду после матча со Словенией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении (0:0, 3:0 в серии пенальти).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Роналду не реализовал пенальти, а затем сыграл решающую роль, когда начал серию пенальти, он проложил путь. Это была победа единства, из раздевалки, и Криштиану — наш капитан, и он показал, что в жизни и в футболе бывают трудные моменты, и мы не можем сдаваться. Мы должны продолжать идти вперед, и это было демонстрацией того, что делать, когда дела идут не очень хорошо», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

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