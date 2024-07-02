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Тренер сборной Словении прокомментировал поражение в матче с Португалией на Евро-2024

Тренер сборной Словении прокомментировал поражение в матче с Португалией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Португалии (0:0, 0:3 – в серии пенальти).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Когда вы проигрываете, вы не празднуете. У нас есть горечь, но с другой стороны, есть и сладость. Я надеюсь, что этот турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола. Я хочу поздравить Португалию, нужно уметь побеждать в серии пенальти. Что касается нас, мне грустно, что нам придётся вернуться, я бы хотел остаться на этом турнире. Мне жаль болельщиков, у которых такая энергия. К сожалению, мы не смогли победить, но Португалия заслужила выйти в следующий раунд», — приводит слова Кека официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией.

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