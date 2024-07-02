Файзуллаев может покинуть ЦСКА и продолжить карьеру в Испании

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может покинуть клуб.

Как сообщает Marca со ссылкой на узбекские СМИ, футболист красно-синих может пополнить состав испанского «Вильярреала». Отмечается, что переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, и уже в скором времени «Вильярреал» может объявить о переходе игрока сборной Узбекистана.

Напомним, с 2021 по 2023 год 20-летний Файзуллаев выступал за взрослую команду «Пахтакора». За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Летом 2023 года Аббосбек перешёл в ЦСКА. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

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