Тедеско высказался о будущем Де Брёйне в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал возможное завершение полузащитником Кевином Де Брёйне выступлений за национальную команду.

«Он знает, насколько он для нас важен. Он знает моё мнение. Сейчас после игры сложно задавать ему подобные вопросы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, 1 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии. Игра завершилась победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с национальной командой Португалии.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: