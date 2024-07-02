ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боливия — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеско высказался о будущем Де Брёйне в сборной Бельгии

Тедеско высказался о будущем Де Брёйне в сборной Бельгии
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал возможное завершение полузащитником Кевином Де Брёйне выступлений за национальную команду.

«Он знает, насколько он для нас важен. Он знает моё мнение. Сейчас после игры сложно задавать ему подобные вопросы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Напомним, 1 июля состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии. Игра завершилась победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с национальной командой Португалии.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

Материалы по теме
Крах Бельгии и дикая развязка в матче Португалии. Что творится на чемпионате Европы
Крах Бельгии и дикая развязка в матче Португалии. Что творится на чемпионате Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android