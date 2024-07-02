Генич отреагировал на драматичную концовку матча между сборными Португалии и Словении

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на сухую серию пенальти для сборной Португалии в матче с национальной командой Словении.

«Диогу Кошта демон», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу в игре. Главным героем встречи стал вратарь португальцев Диогу Кошта. Он отбил все три удара словенцев в серии пенальти.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.