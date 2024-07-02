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BBC в прямом эфире потроллил Криштиану Роналду, исковеркав его имя

BBC в прямом эфире потроллил Криштиану Роналду, исковеркав его имя
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Британский телеканал BBC потроллил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире во время матча со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 – в серии пенальти).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

На 105-й минуте Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В трансляции BBC в момент пенальти вместо фамилии Роналду было написано «Misstiano Penaldo».

Отметим, позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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