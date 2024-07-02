США — Уругвай: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

Стали известны стартовые составы сборных США и Уругвая на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки 2024 года.
Сборная США: Тёрнер, Скалли, Ричардс, Рим, Робинсон, Маккени, Адамс, Рейна, Мусах, Пулишич, Балоган.
Сборная Уругвая: Рочет, Винья, Оливера, Р. Араухо, Нандес, Де ла Круз, Угарте, Вальверде, М. Араухо, Пеллистри, Нуньес.
Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
На данный момент сборная США занимает второе место в группе, записав в свой актив три очка. Команда обыграла Боливию со счётом 2:0 и уступила Панаме со счётом 1:2. Уругвай возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Команда обыграла Панаму со счётом 3:1 и разгромила Боливию со счётом 5:0.
Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.
Топ-5 лучших голов 2-го тура группового этапа Кубка Америки: