США — Уругвай: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны стартовые составы сборных США и Уругвая на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки 2024 года.

Сборная США: Тёрнер, Скалли, Ричардс, Рим, Робинсон, Маккени, Адамс, Рейна, Мусах, Пулишич, Балоган.

Сборная Уругвая: Рочет, Винья, Оливера, Р. Араухо, Нандес, Де ла Круз, Угарте, Вальверде, М. Араухо, Пеллистри, Нуньес.

Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

На данный момент сборная США занимает второе место в группе, записав в свой актив три очка. Команда обыграла Боливию со счётом 2:0 и уступила Панаме со счётом 1:2. Уругвай возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Команда обыграла Панаму со счётом 3:1 и разгромила Боливию со счётом 5:0.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Материалы по теме Дарвин Нуньес повторил рекорд сборной Уругвая почти 100-летней давности

Топ-5 лучших голов 2-го тура группового этапа Кубка Америки: