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США — Уругвай: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

США — Уругвай: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024
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Стали известны стартовые составы сборных США и Уругвая на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки 2024 года.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 3-й тур
02 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
США
1-й тайм
0 : 0
Уругвай

Сборная США: Тёрнер, Скалли, Ричардс, Рим, Робинсон, Маккени, Адамс, Рейна, Мусах, Пулишич, Балоган.

Сборная Уругвая: Рочет, Винья, Оливера, Р. Араухо, Нандес, Де ла Круз, Угарте, Вальверде, М. Араухо, Пеллистри, Нуньес.

Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

На данный момент сборная США занимает второе место в группе, записав в свой актив три очка. Команда обыграла Боливию со счётом 2:0 и уступила Панаме со счётом 1:2. Уругвай возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Команда обыграла Панаму со счётом 3:1 и разгромила Боливию со счётом 5:0.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Календарь матчей Кубка Америки
Турнирная таблица Кубка Америки
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