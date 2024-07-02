Виллиан Жозе рассказал, что знал о «Спартаке» до перехода в клуб

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, что знал о московском клубе до перехода.

«Не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нём от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Так мне было намного проще решиться на переезд. В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков, многие из них внесли свой вклад в историю. Я надеюсь также внести свой вклад», — приводит слова Жозе пресс-служба «Спартака».

1 июля 2024 года московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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