Новичок «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих главных футбольных качествах

Новичок московского «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о своих футбольных качествах.

«Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А ещё я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи», — приводит слова Жозе пресс-служба «Спартака».

1 июля 2024 года московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.