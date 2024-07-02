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Роналду высказался о предстоящем матче Португалии с Францией в четвертьфинале Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Франции на чемпионате Евро – 2024.

«Нам предстоит сложная игра с Францией, которая является одним из фаворитов на победу. Но мы идём на бой, команда в порядке», — приводит слова Роналду Metro.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла в серии пенальти национальную команду Словении. По ходу матча Роналду не реализовал пенальти, однако в серии послематчевых пенальти ему удалось забить Яну Облаку.

Сборная Франции в своём первом матче в плей-офф Евро-2024 обыграла национальную команду Бельгии со счётом 1:0.

Матч между Португалией и Францией состоится 5 июля в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», начало – 20:00 мск.

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