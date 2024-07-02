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Дьяков критически высказался о слухах о возможном переходе игрока «Спартака» в «Барселону»

Дьяков критически высказался о слухах о возможном переходе игрока «Спартака» в «Барселону»
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал слухи о том, что вингер «Спартака» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что новый главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик не видит в своём составе Ансу Фати и вместо него хочет подписать Бонгонду.

«Очень странные новости, что Бонгонда может перейти в «Барселону». Одно дело, если бы его просто в чемпионат Испании позвали, в условную «Мальорку». Но тут целая «Барселона»! Не понимаю, зачем он им нужен. Для тренировочного процесса, что ли? Чтобы заинтересовать такую команду, ты должен феерить, играть в континентальных турнирах.

Вряд ли же кто-то из руководства каталонцев смотрел матчи «Спартака» и увидел Тео Бонгонда. Это просто какой-то вброс, который делается для того, чтобы набить футболисту цену», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Бонгонда перешёл в «Спартак» летом 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, в которых забил воcемь голов и сделал две результативные передачи. По итогам прошлого сезона «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков.

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