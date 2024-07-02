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Марио Балотелли отреагировал на видео, на котором он пьяный лежит на дороге

Марио Балотелли отреагировал на видео, на котором он пьяный лежит на дороге
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33-летний итальянский нападающий Марио Балотелли высказался о скандальном видео, на котором он лежал посреди дороги и смог подняться лишь с помощью прохожего.

«Я видел видео, где мы падаем на землю с моими друзьями, валяемся, прыгаем, бегаем, не вижу проблемы провести вечер с друзьями, никого не обидев. За что меня осудили? Вы не видели все фотографии. После такой игры сборной Италии новость, которая должна обсуждаться, это то, что я был пьян? Давайте, ребята, подумаем о серьёзных вещах», — приводит слова Балотелли Corriere dello Sport.

Балотелли пьяный валяется на улице

Балотелли в сезоне-2023/2024 выступал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Его контракт с турецким клубом истёк 1 июля.

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