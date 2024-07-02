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Агент Барбоза оценил шансы Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе

Агент Барбоза оценил шансы Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе
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Футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы российского полузащитника Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.

«У него есть все шансы заиграть в Европе, причем в хороших клубах. Почему бы не в Италии, где уже выступает его брат Алексей. Не стал бы сравнивать их, отмечу лишь, что Антон — очень талантливый футболист в самом расцвете сил, интерес к нему проявят немало хороших команд», — приводит слова Барбозы «РИА Новости Спорт».

1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

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