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В «Тоттенхэме» приняли решение по будущему Сона

В «Тоттенхэме» приняли решение по будущему Сона
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Вингер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин с высокой долей вероятности останется в клубе.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, руководство «шпор» намерено воспользоваться опцией продления контракта с 31-летним футболистом до лета 2026 года. Отмечается, что данный пункт прописан в текущем соглашении Сона.

31-летний Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Напомним, лондонский «Тоттенхэм» по итогам завершившегося сезона английской Премьер-лиги занял в турнирной таблице пятое место, дающее право сыграть в Лиге Европы УЕФА. Подопечные Ангелоса Постекоглу записали в свой актив 66 очков.

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