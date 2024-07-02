Тренер сборной Португалии: Кошта — самый сокровенный секрет в европейском футболе

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре голкипера Диогу Кошты в матче со Словенией (0:0, 3:0 в серии пенальти) в 1/8 финала Евро-2024. Кошта отразил все удары в серии пенальти.

«Главный секрет Португалии — это Диогу Кошта, он — самый сокровенный секрет в европейском футболе. Сегодня он проявил себя на другом уровне. Кошта был великолепен в ситуации один на один, а затем у него хватило концентрации и качества, чтобы сделать три сэйва подряд в серии пенальти. Мы должны им очень гордиться», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024