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Тренер сборной Португалии: Кошта — самый сокровенный секрет в европейском футболе

Тренер сборной Португалии: Кошта — самый сокровенный секрет в европейском футболе
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игре голкипера Диогу Кошты в матче со Словенией (0:0, 3:0 в серии пенальти) в 1/8 финала Евро-2024. Кошта отразил все удары в серии пенальти.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Главный секрет Португалии — это Диогу Кошта, он — самый сокровенный секрет в европейском футболе. Сегодня он проявил себя на другом уровне. Кошта был великолепен в ситуации один на один, а затем у него хватило концентрации и качества, чтобы сделать три сэйва подряд в серии пенальти. Мы должны им очень гордиться», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

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