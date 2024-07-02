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Роналду опубликовал пост после выхода Португалии в четвертьфинал Евро

Роналду опубликовал пост после выхода Португалии в четвертьфинал Евро
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словении (0:0, 3:0 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Необъяснимые моменты… Давайте отдадим всё, что мы можем. Спасибо!», — написал Роналду на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла в серии пенальти национальную команду Словении. По ходу матча Роналду не реализовал пенальти, однако в серии послематчевых пенальти ему удалось забить Яну Облаку.

В рамках 1/4 чемпионата Европы Португалия встретится с Францией, которая одолела сборную Бельгии со счётом 1:0.

Чемпионом Европы на прошлом турнире стала сборная Италии.

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