Панама обыграла Боливию и вышла в плей-офф Кубка Америки — 2024

Сегодня, 2 июля, сборная Панамы обыграла сборную Боливии в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эксплория» завершилась со счётом 3:1.

В составе Панамы забитыми мячами отметились нападающие Хосе Фахардо и Эдуардо Герроро и полузащитник Сесар Янис.

Единственный гол Боливии забил форвард Бруно Миранда.

По итогам группового этапа Панама заняла второе место с 6 очками в квартете С с Уругваем (9 очков), США (4 очка) и Боливией (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.