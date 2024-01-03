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Боливия — Панама: результат матча 2 июля 2024, 1:3, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Панама обыграла Боливию и вышла в плей-офф Кубка Америки — 2024
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Сегодня, 2 июля, сборная Панамы обыграла сборную Боливии в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эксплория» завершилась со счётом 3:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 3-й тур
02 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 3
Панама
0:1 Фахардо – 22'     1:1 Миранда – 69'     1:2 Герреро – 79'     1:3 Янис – 90+1'    

В составе Панамы забитыми мячами отметились нападающие Хосе Фахардо и Эдуардо Герроро и полузащитник Сесар Янис.

Единственный гол Боливии забил форвард Бруно Миранда.

По итогам группового этапа Панама заняла второе место с 6 очками в квартете С с Уругваем (9 очков), США (4 очка) и Боливией (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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