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Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

Удар 39-летнего португальца на 105-й минуте парировал Ян Облак.

Для Роналду этот незабитый пенальти стал первым с февраля 2022 года. Облак в свою очередь отразил удар с 11 метров впервые с января 2022 года.

Также Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим 3 пенальти на больших турнирах в составе сборных команд, сообщает Sofascore. Впервые это произошло на ЧЕ-2016 против Австрии (0:0), во второй раз – на ЧМ-2018 против Ирана (1:1).

В рамках 1/4 чемпионата Европы Португалия встретится с Францией, которая одолела сборную Бельгии со счётом 1:0.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»

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