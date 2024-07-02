Уругвай вышел в плей-офф Кубка Америки – 2024, минимально обыграв США

Сегодня, 2 июля, сборная Уругвая минимально обыграла сборную США в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эрроухед» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Матиас Оливера.

По итогам группового этапа Уругвай занял первое место с 9 очками в квартете С с Панамой (6 очков), США (4 очка) и Боливией (0 очков).

В плеф-офф Уругвай сыграет со вторым место группы D.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.