Жозе Фонте выступил в защиту Роналду на фоне заявлений о том, что он мешает сборной

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте выступил в защиту Криштиану Роналду на фоне заявлений о том, что он мешает национальной команде.

«Я провёл с ним много лет в сборной и никогда не видел никаких проблем. Что я знаю, так это то, что он не просто сам по себе большой профессионал, он также старается помогать всем остальным в команде. Даже простое наблюдение за ним может дать вам представление о том, что вам следует делать, чтобы добиться успеха, но когда вы с Криштиану, вы получаете гораздо больше.

Он капитан команды, и он всегда был разговорчивым парнем, который много говорит, но и на поле, и за его пределами он также подаёт пример другим. Поэтому, когда он раньше всех идёт в спортзал или проходит физиотерапию и готовит своё тело и разум, то он тянет за собой и всех остальных.

Он вёл, а мы следовали. Я помню, как мы все принимали ледяные ванны и ходили в сауну в 2 часа ночи из-за него, и, помимо того, что это помогало нашему физическому восстановлению, важно то, что мы делали это вместе, всей командой.

Помимо создания идеального командного духа, я всегда видел в этом возможность учиться у лучших. В сегодняшней игре у вас есть так много мгновенного доступа к информации и данным, и игроки будут проводить собственные исследования, чтобы выяснить, что работает для них, а что нет. Но Криштиану обладает способностью общаться с лучшими экспертами в мире во всех областях, и хорошо то, что он рад поделиться этим опытом со всеми.

Он будет говорить обо всём, о чём вы его спросите, потому что он хочет улучшить вас и команду, и это создаёт благоприятную атмосферу для работы», – приводит слова Фонте BBC.

Напомним, по ходу вчерашнего матча со Словенией Роналду не реализовал пенальти. Португалия смогла обыграть соперника лишь в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

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