Кубок Америки — 2024, группа С: итоговое положение Уругвая, США, Панамы, Боливии

Сегодня. 2 июля, были сыграны матчи заключительного 3-го тура Кубка Америки – 2024 в группе С. В рамках игрового для сборная Панамы встречалась со сборной Боливии, а сборная США сыграла со сборной Уругвая.

Результаты Кубка Америки 2 июля:

Боливия – Панама — 1:2;

США — Уругвай — 0:1.

Трансляция матча Боливия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, Уругвай выиграл группу С, набрав максимальные 9 очков. Второе место с 6 очками заняла Панама. На третьей сточке расположились США (3 очка), замкнула квартет Боливия (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.