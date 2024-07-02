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Кубок Америки — 2024, группа С: итоговое положение Уругвая, США, Панамы, Боливии

Кубок Америки — 2024, группа С: итоговое положение Уругвая, США, Панамы, Боливии
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Сегодня. 2 июля, были сыграны матчи заключительного 3-го тура Кубка Америки – 2024 в группе С. В рамках игрового для сборная Панамы встречалась со сборной Боливии, а сборная США сыграла со сборной Уругвая.

Результаты Кубка Америки 2 июля:

  • Боливия – Панама — 1:2;
  • США — Уругвай — 0:1.
Кубок Америки — 2024 . Группа C. 3-й тур
02 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 3
Панама
0:1 Фахардо – 22'     1:1 Миранда – 69'     1:2 Герреро – 79'     1:3 Янис – 90+1'    

Трансляция матча Боливия – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 3-й тур
02 июля 2024, вторник. 04:00 МСК
США
Окончен
0 : 1
Уругвай
0:1 Оливера – 66'    

Трансляция матча США — Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, Уругвай выиграл группу С, набрав максимальные 9 очков. Второе место с 6 очками заняла Панама. На третьей сточке расположились США (3 очка), замкнула квартет Боливия (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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