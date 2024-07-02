Бывший спортивный директор «Спартака» Эшуорт назначен на аналогичную должность в «МЮ»

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении британского функционера Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба.

Напомним, ранее специалист работал в московском «Спартаке». 22 декабря московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала, который и заменил на этом посту Пола Эшуорта. После данного назначения Пол стал техническим директором «Спартака», однако 11 апреля 2024 года покинул клуб.

Пол Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского «Спартака» в конце сентября 2022 года.

Также в послужном списке Эшуорта есть казахстанская «Астана». Сначала он работал там исполнительным директором, а позже — главным тренером.

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