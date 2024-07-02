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Садио Мане отреагировал на слёзы Роналду после незабитого пенальти на Евро

Садио Мане отреагировал на слёзы Роналду после незабитого пенальти на Евро
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане отреагировал на слёзы португальца Криштиану Роналду после незабитого пенальти на Евро в ворота Словении.

«Ты по-прежнему остаёшься великим чемпионом», – написал Мане в соцсетях под фото с плачущим Роналду.

Криштиану Роналду не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 пен.). Удар 39-летнего португальца на 105-й минуте парировал Ян Облак.

Для Роналду этот незабитый пенальти стал первым с февраля 2022 года. Облак в свою очередь отразил удар с 11 метров впервые с января 2022 года. Также Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим 3 пенальти на больших турнирах в составе сборных команд.

Напомним, Роналду, как и Мане, выступает за «Аль-Наср».

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне

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