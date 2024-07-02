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Сборные Франции и Португалии в третий раз подряд сыграют между собой на чемпионатах Европы

Сборные Франции и Португалии в третий раз подряд сыграют между собой на чемпионатах Европы
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Вчера, 1 июля, сборная Португалии обыграла сборную Словении в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) завершилась со счётом 0:0 (3:0 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса сыграет со сборной Франции. Таким образом, команды встретятся между собой третий чемпионат Европы подряд.

На Евро-2016 сборные сыграли друг с другом в финале турнира, где в дополнительное время победу со счётом 1:0 вырвали португальцы. На Евро-2020 Португалия и Франция встретились на групповом этапе. Встреча завершилась ничьей — 2:2.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между командами состоится 5 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) в 22:00 мск.

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