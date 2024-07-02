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Кирьяков: Испания и Германия — это скрытый финал, победитель станем чемпионом Евро-2024

Кирьяков: Испания и Германия — это скрытый финал, победитель станем чемпионом Евро-2024
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Бывший главный тренер «Ленинградца» и тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания и Германия на сегодняшний день — две абсолютно лучшие по игре команды на чемпионате Европы. Очень тяжело предположить исход этого четвертьфинального матча, потому что встречаются действительно сильные сборные.

Велика вероятность, что победитель этой пары станет чемпионом Европы. На мой взгляд, матч между Испанией и Германией — это скрытый финал Евро. Конечно, в футболе возможно всё, сюжет бывает совершенно непредсказуем, но игра расставляет всё на свои места.

Поэтому четвертьфинал нас ожидает очень интересный. Безусловно, жаль, что на такой ранней стадии встречаются эти две команды. Если бы случилось так, что эти две сборные сыграли в финале Евро, то этот матч бы стал настоящим украшением всего турнира», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Встреча между командами состоится 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) в 19:00 мск.

На групповом этапе обе команды заняли первое место в своих квартетах. Германия набрала 7 очков в группе А, а Испания сумела добыть максимальные 9 очков в группе В.

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